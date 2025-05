PIT sedia evento de jovens empreendedores

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos será palco, neste fim de semana (31 de maio e 1º de junho), do evento “DeSPerte: o futuro é agora”, promovido pelo Núcleo São Paulo do Movimento Empresa Júnior Brasil — o maior movimento de empreendedorismo jovem do mundo.

Segundo a organização, mais de 720 universitários são esperados para o encontro, representando mais de 50 empresas juniores da região de São Paulo, que abrange o Vale do Paraíba, a capital e a Região Metropolitana, além do Litoral Norte e Baixada Santista.

O evento marca o primeiro encontro regional de 2025 e tem como objetivo promover conexões, ampliar o conhecimento dos participantes e inspirar projetos de impacto social. A programação inclui palestras, rodas de conversa e atividades voltadas à liderança, inovação e empreendedorismo.

Esta será a terceira vez consecutiva que o PIT recebe um evento do movimento, consolidando a parceria com a Prefeitura de São José dos Campos. As edições anteriores, Estação SP 2022 e Estação SP 2023, também foram realizadas no Parque e reforçam o compromisso da cidade com o desenvolvimento jovem e a inovação.

Para mais informações, acesse o Instagram do Núcleo São Paulo.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico