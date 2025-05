Palestra sobre saúde mental aborda os memes relacionados aos CAPs – Agência de Notícias

Posted on

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio do Departamento de Cultura, está com inscrições abertas para o curso presencial de Elaboração de Projetos Culturais. A formação é gratuita e voltada para pessoas interessadas em desenvolver habilidades na criação e formatação de projetos culturais, com foco em captação de recursos, parcerias e fortalecimento do setor cultural […]