Palestra sobre periodontia capacita dentistas da Rede Municipal de Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última terça-feira, 27, a equipe de odontologia da Rede Municipal de Saúde de Ubatuba participou de uma palestra ministrada pela periodontista Lígia Condini. O encontro faz parte do plano de educação em saúde, que promove mensalmente momentos de capacitação e atualização profissional para os dentistas da rede.

Durante a apresentação, a especialista destacou a relevância da periodontia no contexto da odontologia, abordando desde o fluxo de atendimento até a importância dos cuidados com a saúde gengival na manutenção dos tratamentos odontológicos.

A periodontia é a especialidade da odontologia que se concentra no estudo, prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças que afetam os tecidos de suporte e proteção dos dentes, como a gengiva, ligamentos periodontais, osso alveolar e cemento radicular.

“A periodontia é a base de toda odontologia. Sem uma gengiva e um periodonto saudáveis, nenhum outro procedimento tem sucesso a longo prazo”, enfatizou Ligia. A profissional também ressaltou que os cuidados básicos, como a escovação correta e o uso do fio dental, são fundamentais, tanto na prevenção, quanto no tratamento das doenças periodontais.

Além dos aspectos clínicos, a palestra reforçou a importância da integração entre os profissionais da rede para garantir um atendimento mais completo e eficaz à população. “Nosso objetivo é que todos os profissionais entendam o quanto a saúde periodontal impacta diretamente na durabilidade de qualquer reabilitação”, completou Lígia.

Esta é uma iniciativa contínua para fortalecer o conhecimento dos profissionais que atuam no sistema público de Saúde, promovendo encontros mensais em que diferentes temas do cotidiano odontológico são debatidos. A proposta busca a atualização científica e, também, a troca de experiências e fortalecimento das práticas em equipe.

Atuação da Periodontia:

Ela atua no controle de problemas como gengivite e periodontite, que, se não tratados, podem levar à perda dentária. Além disso, a periodontia tem um papel fundamental na manutenção da saúde bucal, sendo indispensável para garantir a longevidade de qualquer outro procedimento odontológico, como restaurações, próteses, implantes e tratamentos estéticos.

A palestrante

Lígia Condini é dentista da Rede Municipal de Saúde com ampla experiência na área e referência no cuidado com a saúde periodontal. Formada na Universidade Vale do Rio Verde, a profissional atua diretamente na Rede Pública, com foco no atendimento clínico e na promoção de conhecimento aos colegas, contribuindo para a qualificação contínua dos serviços odontológicos oferecidos à população.