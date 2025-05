Governo do Estado e Prefeitura de Bonito entregam obras de infraestrutura e habitação nesta quinta-feira (29) – Prefeitura Municipal de Bonito

Nesta quinta-feira, 29 de maio, às 15h, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Bonito realizam a entrega oficial de uma série de obras no município. A cerimônia será realizada na Rua Projetada G, no Residencial Rio da Prata, com a presença do governador Eduardo Riedel, do prefeito Josmail Rodrigues e de autoridades estaduais e municipais.

Durante a solenidade, serão entregues 50 novas unidades habitacionais referentes à segunda etapa do Residencial Rio da Prata, garantindo moradia digna para dezenas de famílias bonitenses.

A infraestrutura urbana também será contemplada com a pavimentação e drenagem nos bairros Cohab, Marambaia 2 e 3, Residencial Rio da Prata e na Avenida Tarumã. As melhorias proporcionam mais segurança, conforto e mobilidade para os moradores dessas regiões.

Outra obra estratégica é a construção do acesso ao frigorífico Franca Comercial, na rodovia MS-382, fundamental para a logística e o desenvolvimento econômico local. Além disso, será entregue a restauração e ampliação da MS-178, no trecho entre a BR-267 e a MS-382, ampliando a capacidade de tráfego e a segurança viária.

Na área de saneamento, o município comemora a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, oferecendo maior eficiência e regularidade no fornecimento de água potável para a população e visitantes.

Na educação, será realizada a entrega de dois novos blocos com salas de aula na Escola Estadual Luiz da Costa Falcão, proporcionando melhores condições de ensino e aprendizado para alunos e professores.

O prefeito Josmail Rodrigues destacou a importância das obras para o futuro de Bonito. “São investimentos que transformam a vida das pessoas. A parceria com o Governo do Estado tem sido fundamental para que esses avanços se concretizem”, afirmou.

Ele aproveitou para agradecer o governador Eduardo Riedel pela atenção e pelo compromisso com o município: “Quero expressar minha gratidão ao governador Eduardo Riedel, que tem mostrado sensibilidade e dedicação para apoiar Bonito em diversas áreas. Essas obras são resultado do diálogo e da cooperação entre o governo estadual e a nossa prefeitura, e tenho certeza de que, juntos, vamos continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Será um momento histórico para todos nós”

A cerimônia é aberta ao público e todos estão convidados a participar.