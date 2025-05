Governo de SP seleciona SJC Film Commission para parceria

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A SJC Film Comission foi selecionada pelo Governo de SP para integrar o grupo de cidades parceiras da São Paulo State Film Commission. O anúncio oficial, ocorrido nesta quinta-feira (29), contempla ainda Atibaia, Caraguatatuba, Campos do Jordão, Eldorado, Hortolândia, Indaiatuba, Itapetininga, Joanópolis, Ribeirão Pires, e Taubaté.

A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista e visa não só identificar as cidades foco, mas também mapear as locações e a infraestrutura disponível em cada uma delas.

“É com grande entusiasmo que anunciamos a inclusão de 11 novas cidades na São Paulo State Film Commission. Essa ampliação representa mais do que números: é o fortalecimento da cultura, da economia criativa e do potencial do nosso estado. Cada município traz sua identidade única, sua história e seus cenários que agora estarão ainda mais conectados com o audiovisual brasileiro e internacional,” afirmou Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

O desenvolvimento da Film Commission estadual também envolve o apoio na criação de comissões municipais, que serão essenciais para fomentar a produção audiovisual em todo o estado. Além de apoiar o mapeamento de locações e infraestrutura, o plano inclui a implementação de protocolos de filmagens e a capacitação de gestores locais, garantindo um ambiente ainda mais favorável para as produções.

A entrada dessas novas cidades demonstra o quanto o audiovisual pode ser uma ferramenta poderosa de transformação, geração de emprego, renda e valorização do patrimônio local.

O Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista está sendo desenvolvido em colaboração com o MIS (Museu da Imagem e do Som) e apoio de uma consultoria técnica especializada. As 10 primeiras cidades paulistas parceiras foram anunciadas durante o Festival de Cinema de Cannes, na França, são elas: Amparo, Bananal, Bauru, Botucatu, Iguape, Itu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos e São João da Boa Vista.

SJC Film Commission

A Prefeitura de São José dos Campos e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo lançaram, em abril deste ano, o mais ousado programa de desenvolvimento do setor audiovisual da história da cidade.

A SJC Film Commission nasceu a missão de atrair e facilitar a produção de filmes, séries, documentários, clipes e outros produtos audiovisuais em solo joseense.

A iniciativa integra o Plano de Gestão 2025-2028. Essa novidade transforma o município em terreno fértil para indústria cinematográfica brasileira e mundial.

A SJC Film Commission, na prática, vai atuar como facilitadora em toda a cadeia produtiva do cinema. O suporte inclui apoio técnico e logístico à produção, além da criação de banco de dados com profissionais e fornecedores, caso de hotéis, restaurantes, centros comerciais e empresas de diferentes segmentos.

Com esse lançamento, São José passa a ter um balcão de atendimento personalizado a produtores da cidade, de outros municípios do país e até do exterior, fornecendo auxílio em todas as frentes.

A SJC Film Commission, instituída pelo decreto 19432/2023, é também uma política pública para promover cartões-postais e valorizar as características únicas de São José.



