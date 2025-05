Fundo Social de Solidariedade inicia Campanha do Agasalho – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Fundo Social de Solidariedade de Ubatuba (FSS), já distribuiu as caixas que fazem parte da Campanha do Agasalho 2025. A iniciativa visa arrecadar mantas, cobertas e agasalhos adultos e infantis, novos ou usados, porém limpos e em bom estado de conservação, para serem doados à população em situação de vulnerabilidade social.

Os itens podem ser entregues nos estabelecimentos que contém as caixas, durante horário de funcionamento. Atualmente, os postos são:

Supermercado Maná- Estufa II;

Hipermercado Shibata- Centro;

Supermercado Máximo- Centro;

Base da Plícia Militar- Calçadão;

Supermercado Semar- Centro;

Prefeitura Municipal- FACIO.

A Presidente do Fundo Social, Tatiana Mansur, falou sobre a importância da ação. “A Campanha do Agasalho é uma iniciativa social, essencial, especialmente nos meses de outono e inverno, quando as temperaturas caem e muitas pessoas em situação de vulnerabilidade enfrentam sérias dificuldades para se proteger do frio”.

A Campanha deve seguir até o final do inverno, no mês de agosto.