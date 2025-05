Contrata+Brasil moderniza compras públicas e beneficia MEIs em Porto Velho (RO) — Contrata mais Brasil

O Contrata+Brasil vem se consolidando como uma solução inovadora para tornar as contratações públicas mais ágeis e acessíveis em todo o país. A plataforma do Governo Federal conecta, de forma simples e direta, fornecedores e compradores públicos da União, estados e municípios. Na prática, órgãos como a Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Porto Velho (RO) já demonstram os benefícios da ferramenta ao contratar serviços cotidianos com mais eficiência e incentivo aos microempreendedores individuais (MEIs) locais.

A coordenadora de Administração e Finanças do órgão, Kelly Pinto Moreira, aponta como destaque da plataforma a facilidade em contratar e o fomento ao desenvolvimento regional. “A plataforma Contrata+Brasil veio como uma ferramenta inovadora para trazer simplificação para a administração pública, porque é um tipo de contratação muito rápida e eficiente. Além de promover desenvolvimento sustentável local por ser destinada aos pequenos fornecedores locais”, disse.

Leia mais no Portal do MGI.

Plataforma do Ministério da Gestão, Contrata+Brasil é destaque durante Marcha dos Prefeitos em Brasília — Contrata mais Brasil

Ministra da Gestão apresenta o Contrata+Brasil e quase 500 prefeitas e prefeitos já manifestaram intenção de aderir à plataforma