Concessão entra em nova etapa com início de obras de ampliação de capacidade no sistema viário da MS-112

Terceiras faixas, retornos e via marginal trazem mais fluidez e segurança ao tráfego no Leste de MS

Com o início de obras estruturantes, a concessão da MS-112 e trechos integrados da BR-158 e BR-436 entra em uma nova fase que amplia a capacidade e reforça o papel estratégico do sistema viário no desenvolvimento do Leste de Mato Grosso do Sul.

A partir de agora, além da recuperação de pavimento, construção e modernização de instalações nos primeiros anos de contrato, começam as obras novas previstas no Programa de Exploração Rodoviária (PER) e no contrato de concessão, com a implantação de faixas adicionais e a construção de três novos dispositivos de retorno e dois dispositivos de acessos.

Para o diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação (Agems), Carlos Alberto de Assis, a nova etapa reforça o compromisso da execução e da fiscalização eficiente dos investimentos projetos na concessão.

“É gratificante ver que os investimentos estão saindo do papel e se transformando em melhorias reais. A fiscalização eficiente e o trabalho técnico da nossa equipe garantem que o cidadão seja o principal beneficiado”, afirma.

O destaque vai para a BR-158, onde teve início a implantação de faixas adicionais, fundamentais para o aumento da fluidez e da segurança em trechos com tráfego intenso de caminhões e veículos pesados. Serão 14,6 quilômetros de “terceiras faixas”, trazendo segurança e facilidade aos motoristas. Essa rodovia também terá no período a implantação de três dispositivos de retorno e dois dispositivos de acessos.

A região é um importante corredor logístico nacional utilizado para o escoamento da produção, ligando o norte do país, o bolsão sul-mato-grossense, os centros consumidores do Sul e Sudeste e os portos de exportação.

Mobilidade e segurança

Já na BR-436, além de dois novos dispositivos de retorno, uma intervenção de grande impacto está prevista no município de Aparecida do Taboado: a construção de uma via marginal de 670 metros ligando os condomínios Anduraluá I e II até o entroncamento da BR-436 com a Avenida Presidente Vargas. A obra responde a uma demanda direta da comunidade e irá melhorar de forma significativa a segurança e o acesso da população ao sistema viário principal, que passou por alterações com a instalação da nova praça de pedágio.

Todas essas obras fazem parte do conjunto de ampliação de capacidade da concessão, e marcam o início de uma nova fase que complementa as melhorias já realizadas desde 2022.

Nos anos anteriores, a atuação da concessionária e o trabalho de fiscalização da AGEMS garantiram importantes avanços, como recuperação de pavimento, instalação de sistemas inteligentes de monitoramento, melhoria da sinalização, modernização de bases operacionais e serviços de atendimento ao usuário.

Já foram reformadas estruturas como a base da Polícia Rodoviária Federal, construída uma nova base da Polícia Militar Rodoviária Estadual e revitalizada a base da Secretaria Estadual de Fazenda, ampliando a eficiência do atendimento ao usuário e das ações de segurança e fiscalização.

A diretora de Transportes e Rodovias, Caroline Tomanquevez, ressalta que o papel da Agência é garantir que cada etapa da concessão atenda aos critérios técnicos e gere benefícios reais para a sociedade.

“Nosso trabalho é assegurar que os investimentos previstos realmente saiam do papel, com qualidade, segurança e dentro do cronograma. As obras que agora se iniciam são resultado também da atuação firme da regulação e refletem a importância da fiscalização constante”, afirma.

Em campo e na análise de informações prestadas pela concessionária, as equipes de regulação e fiscalização técnica e econômica acompanham de forma contínua o cumprimento das obrigações contratuais, atuando para assegurar a qualidade da infraestrutura e os benefícios diretos à população. Na última semana, engenheiros da Câmara Técnica de Rodovias verificaram o trabalho das máquinas que iniciaram essas intervenções.

Comunicação Agems