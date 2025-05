Com frio, São José reforça acolhida a morador em situação de rua

Cláudio Souza





Com a chegada do frio, a Prefeitura de São José dos Campos vai iniciar, nesta sexta-feira (30), a Operação Inverno com a intensificação das ações de abordagem social e de acolhimento às pessoas em situação de rua em todas as regiões da cidade.

O trabalho é realizado pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, que possui equipes multidisciplinares, ofertando os serviços especializados e a rede de proteção e assistência social, como os abrigos municipais.

A Operação Inverno prosseguirá até o final de agosto próximo, quando as temperaturas começam a esquentar.

Serão reforçadas as equipes que realizam as rondas sociais durante as noites e madrugadas.

A Prefeitura disponibilizará, ainda, mais 40 vagas temporárias nos abrigos municipais, sendo 30 para homens e 10 para mulheres, no sistema pernoite. Elas se somarão às 338 já existentes.

Abrigos

São José dos Campos possui um dos mais bem estruturados programas de acolhimento de pessoas em situação de rua, um problema social crescente que tem reflexos não apenas na região, como no país e no mundo.

As rondas sociais são realizadas 24 horas por dia, todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados. São 17 veículos e vans e 51 profissionais –educadores sociais e motoristas.

A pessoa que aceita ajuda é levada ao Centro Pop, onde é feita a triagem e o encaminhamento para o local adequado.

Os abrigos municipais estão preparados para receber todos que estão em situação de rua, com acomodações confortáveis, e equipes multidisciplinares que realizam acolhimento humanizado.

São seis abrigos para esta população: três masculinos, um feminino//LGBTQIA+, um AVD (Abrigo Vida Diária) e um Família, com um total de 338 vagas.

Os três masculinos possuem canis e gatis para que os abrigados possam estar junto de seus pets.

Os idosos ficam nos três abrigos masculinos e, dependendo da necessidade e da disponibilidade, no AVD (Abrigo Vida Diária).

Já as pessoas com deficiência que são acolhidas também são encaminhadas para o AVD.

Recomeço de vida

O acolhimento nos abrigos e unidades especializadas garante dignidade e um recomeço de vida.

A Prefeitura disponibiliza oficinas e cursos de culinária, artesanato e corte de cabelo, entre outros, com o objetivo de ajudar os ex-moradores em situação de rua a voltarem para o mercado de trabalho, resgatarem suas cidadanias e dignidades e escreverem novos projetos de vida.

Os abrigos também oferecem atividades esportivas e culturais, além de palestras e rodas de conversa, com a finalidade de ampliar a socialização entre os acolhidos.

Não Dê Esmola, Dê Cidadania

A Prefeitura mantém a campanha Não Dê Esmola, Dê Cidadania. Na fase atual da mobilização, as equipes estão enfatizando que têm vagas nos abrigos municipais para quem quer deixar as ruas e também oportunidades de emprego no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

De caráter permanente, a campanha tem ampliado a divulgação sobre o atendimento oferecido pela Prefeitura às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa visa desestimular os munícipes a doar dinheiro, pois essa prática faz com que essas pessoas recusem o acolhimento e permaneçam na rua.

Ações têm sido realizadas por toda a cidade para orientar a população sobre a melhor forma de ajudar as pessoas em situação de rua. O objetivo é engajar a população, principalmente nos semáforos, onde é mais comum a oferta de dinheiro.

O trabalho de conscientização se estendeu aos estabelecimentos comerciais, com cartazes sendo afixados nas lojas, e às feiras livres, com a entrega de folders e materiais informativos. Estas ações também contam com windbanners para dar mais visibilidade à campanha.

Ajuda da população

A população pode ajudar a Prefeitura neste trabalho, acionando as equipes da Administração municipal através do telefone 153 (Guarda Civil Municipal) –as ligações são gratuitas– sempre que se depararem com pessoas em situação de rua.

Desta maneira, os munícipes contribuem para que estas pessoas possam ser encaminhadas para os equipamentos e serviços apropriados disponibilizados pela Prefeitura evitando, com isto, o fortalecimento do vinculo das mesmas com a rua.



