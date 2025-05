Cephas celebra 25 anos com programação especial

Henrique Macedo





O Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) completa 25 anos de dedicação à educação profissional e ao desenvolvimento humano em São José dos Campos neste ano.

Essa data marca o compromisso com a formação de jovens e adultos, promovendo oportunidades por meio do ensino técnico de qualidade e da inserção no mundo do trabalho.

Na próxima terça-feira (3), uma cerimônia dará início às comemorações, que incluem uma programação especial com homenagens, depoimentos de ex-alunos, professores, empresas parceiras e colaboradores. Também haverá uma exposição de projetos dos alunos do período da manhã.

À tarde, será aberta uma cápsula do tempo de 2018, ano em que o Cephas completava 18 anos. Na ocasião, quarenta profissionais escreveram uma “Carta para o Futuro”, compartilhando suas trajetórias e desejos para 2025.

A partir das 19h, representantes da Construtora Marcondes César ministrarão uma palestra sobre empreendedorismo familiar no colégio.

Sucesso na Educação Profissional

Ao longo desses 25 anos, o Cephas consolidou-se como referência em educação profissional, com milhares de alunos formados em cursos nas áreas de tecnologia, saúde, administração, serviços e indústria.

Com uma proposta pedagógica inovadora e conectada com as demandas do mercado, a instituição mantém parcerias estratégicas com empresas, órgãos públicos e instituições de ensino, fortalecendo a empregabilidade e a inclusão social.

