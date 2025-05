ASSISTIR Retrô x Guarani Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Retrô x Guarani é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (31) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Retrô x Guarani com duas voltas e duas dúvidas no time

O Guarani já começou a preparação para a partida contra o Retrô, válida pela próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para sábado, às 17h, fora de casa, em Recife. A equipe campineira busca reagir após um período difícil sem vitórias, ocupando atualmente a zona de rebaixamento da competição.

Situação atual do Guarani na Série C

O Bugre acumula três jogos sem vencer e está na 18ª colocação, com apenas cinco pontos conquistados até o momento. A pressão é grande, e o técnico Marcelo Fernandes sabe que o time precisa de um resultado positivo para se afastar da zona de perigo e reacender as chances na tabela da Série C.

Voltas importantes para o jogo

Uma notícia positiva para o treinador são as voltas de Alan Santos e Nathan Camargo. O zagueiro Alan Santos retorna após cumprir suspensão por expulsão na partida contra o Floresta. Já o volante Nathan Camargo está disponível após cumprir suspensão por cartão vermelho, e sua presença reforça o meio-campo do Guarani para a difícil partida fora de casa.

Dúvidas na escalação para o duelo

Por outro lado, o técnico Marcelo Fernandes ainda conta com duas dúvidas importantes: o volante Anderson Leite e o atacante João Victor. Ambos estão se recuperando de lesões na coxa e serão avaliados pelo departamento médico até os próximos dias para saber se poderão participar do jogo em Recife. A definição da escalação titular depende diretamente da condição física desses jogadores.

Preparação e expectativa para o jogo

O elenco do Guarani permanece treinando intensamente em Campinas até sexta-feira, quando viajará para Recife, local do duelo contra o Retrô. O foco é ajustar o time para melhorar a performance fora de casa e conquistar pontos importantes em um momento crucial da competição.

O adversário, Retrô, está na 15ª colocação com sete pontos, também lutando para se afastar da zona de rebaixamento. Isso promete um jogo equilibrado e disputado, no qual o Guarani precisa impor seu ritmo para sair com um resultado positivo.

Onde acompanhar o jogo

Os torcedores do Guarani podem acompanhar todas as informações, escalações e o resultado do jogo contra o Retrô pelo ge e outras plataformas esportivas, além dos canais oficiais do clube. A torcida espera uma reação rápida para tirar o time da zona de queda na Série C.

