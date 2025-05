ASSISTIR Floresta x Itabaiana Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Floresta x Itabaiana é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (31) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Floresta x Itabaiana: Livescore, Estatísticas e Onde Assistir ao Jogo

Floresta Esporte Clube e Itabaiana se enfrentam em mais um duelo emocionante pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá às 19h30 (horário de Brasília) e promete movimentar a rodada com dois clubes que vivem momentos distintos na competição.

O confronto terá cobertura completa em tempo real através de livescore, com atualizações de placar, escalações, estatísticas e eventos minuto a minuto por plataformas como Flashscore, além de opções de apostas ao vivo em sites como Betano, Estrelabet, BetEsporte e Superbet.

🔍 Situação Atual das Equipes

O Floresta EC chega para a partida com uma sequência de empates (contra Ituano e Guarani) e vitórias importantes contra Botafogo-PB e Retrô, totalizando uma campanha consistente. Jogando em casa, a equipe cearense tem se mostrado sólida, somando pontos importantes para brigar pelas primeiras posições na tabela da Série C.

Já o Itabaiana vive uma fase oscilante. Após vencer o Caxias na última rodada, o time sergipano tenta se recuperar das derrotas para Tombense, São Bernardo e Retrô. Fora de casa, o desempenho do Itabaiana não tem sido dos melhores, o que pode pesar contra o Floresta, que mantém um bom retrospecto como mandante.

📊 Estatísticas e Confrontos Diretos

Historicamente, os confrontos entre Floresta EC x Itabaiana são equilibrados. Nos dois jogos realizados em 2020 pela Série D, houve um empate por 2 a 2 e uma vitória do Floresta por 2 a 1. Isso mostra que o duelo promete ser novamente disputado, com leve favoritismo para o time da casa.

Últimos jogos do Floresta:

Floresta 0x0 Ituano

Floresta 0x0 Guarani

Botafogo-PB 2×3 Floresta

Floresta 1×0 Retrô

Últimos jogos do Itabaiana:

Itabaiana 2×1 Caxias

Retrô 1×0 Itabaiana

Itabaiana 1×1 Figueirense

🎲 Cotações e Apostas

As principais casas de apostas apontam leve vantagem para o Floresta:

Casa Floresta (1) Empate (X) Itabaiana (2) Betano 2.32 3.20 2.95 Estrelabet 2.28 3.10 2.85 BetEsporte 2.28 3.25 3.10 Superbet 2.27 3.20 3.05

Essas odds indicam equilíbrio no duelo, mas com ligeira vantagem para o time mandante. O mercado de gols e escanteios também oferece boas oportunidades para os apostadores mais experientes.

📺 Onde Assistir Floresta x Itabaiana ao Vivo

A transmissão ao vivo estará disponível para usuários cadastrados e ativos nas principais plataformas de streaming de apostas, como Betano e Bet365. Basta estar logado com saldo ou ter feito uma aposta nas últimas 24h. Para quem deseja acompanhar apenas o livescore, o site Flashscore.com.br oferece cobertura completa e atualizada.

