ASSISTIR AO VIVO Grêmio x Sportivo Luqueño HOJE (29), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Grêmio x Sportivo Luqueño acontece HOJE (29) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Grêmio x Sportivo Luqueño: Onde assistir e o que esperar do jogo decisivo da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), o Grêmio recebe o Sportivo Luqueño, do Paraguai, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), e é decisiva para o Tricolor Gaúcho, que ainda sonha com a classificação direta às oitavas de final.

A transmissão do jogo será feita pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+, como parte do pacote de cobertura da competição continental. A rodada, que acontece entre os dias 27 e 29 de maio, marca o encerramento da fase de grupos, com todos os olhos voltados para as definições dos classificados e dos confrontos dos playoffs.

Situação do Grupo D

Com 9 pontos em cinco partidas, o Grêmio ocupa a vice-liderança do Grupo D. À frente está o Godoy Cruz (ARG), com 11 pontos. O adversário do Grêmio nesta última rodada, o Sportivo Luqueño (PAR), soma apenas 2 pontos e já está eliminado da competição, o que torna o duelo teoricamente mais tranquilo para os brasileiros.

Apesar da vantagem dos argentinos na liderança, o Grêmio ainda tem chances reais de assumir o primeiro lugar da chave e garantir a vaga direta nas oitavas. Para isso, precisa vencer seu jogo e torcer por um tropeço do Godoy Cruz contra o Atlético Grau (PER), que possui 3 pontos e também não tem mais chances de classificação.

As combinações possíveis são:

Vitória do Grêmio + derrota do Godoy Cruz : Grêmio classificado em primeiro.

: Grêmio classificado em primeiro. Vitória do Grêmio + empate do Godoy Cruz : decisão vai para o saldo de gols.

: decisão vai para o saldo de gols. Qualquer outro cenário: Grêmio termina em segundo e vai aos playoffs contra um time vindo da Libertadores.

Onde assistir Grêmio x Sportivo Luqueño

Para os torcedores gremistas e amantes do futebol sul-americano, assistir à última rodada da fase de grupos será fácil. O jogo entre Grêmio e Sportivo Luqueño será transmitido pelos seguintes canais:

ESPN – Transmissão na TV por assinatura.

– Transmissão na TV por assinatura. Disney+ – Transmissão via streaming.

A cobertura da Sul-Americana em 2025 está sendo dividida entre diferentes plataformas. Além da ESPN e do Disney+, os jogos também são exibidos pelo SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming), de acordo com a partida e a escala da rodada.

O que está em jogo para o Grêmio

Mesmo já classificado pelo menos para os playoffs, o Grêmio entra em campo com um claro objetivo: a liderança do grupo. Isso pouparia o time de um confronto perigoso com um terceiro colocado da Libertadores e ofereceria uma trajetória mais suave rumo à final da Sul-Americana, título que o clube ainda busca conquistar pela primeira vez.

Comandado por Renato Portaluppi, o time gaúcho tem mostrado evolução nas últimas rodadas da competição e conta com o apoio da torcida em Porto Alegre para pressionar desde os primeiros minutos. Uma vitória convincente, além de ajudar na pontuação, pode ser determinante para o saldo de gols — que pode ser o critério decisivo para a liderança.

Com o destino nas mãos e a chance de evitar o mata-mata extra, o Grêmio deve vir com força total. A expectativa é de um bom público na Arena, em mais uma noite de futebol sul-americano cheia de emoção.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.