Assistência Social promove ações do Maio Laranja no Gaiato – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nos dias 27 e 28 de maio, o CRAS Oeste (Centro de Referência de Assistência Social), em parceria com a ONG Gaiato, promoveu uma série de atividades voltadas à conscientização com crianças e jovens da comunidade do Ipiranguinha e região. A ação faz parte do Maio Laranja: mês de conscientização sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e faz parte de um calendário de atividades desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social no município durante o período.

As ações incluíram roda de conversa, dinâmicas, a confecção do símbolo da campanha “Faça Bonito” e reflexões sobre a importância da proteção integral da infância e adolescência.

A secretária de Assistência Social, Sílvia Issa, destacou a relevância da iniciativa:

“A mobilização teve como objetivo sensibilizar as crianças e adolescentes atendidos pelo serviço de convivência, reforçando a importância da informação e do diálogo na prevenção dessas violações.”

As ações do Maio Laranja serão desenvolvidas em diversos territórios do município e têm como objetivo fortalecer a rede de proteção, promover espaços de escuta qualificada e sensibilizar a população sobre a importância da denúncia e do cuidado com a infância e adolescência.

Além dessas atividades, entre os dias 19 e 30 de maio, o tema será abordado em todos os grupos realizados pelo CREAS e CRAS, reforçando o compromisso com a promoção de direitos e a proteção integral de crianças e adolescentes.