Agência Minas Gerais | Epamig detalha métodos de processamento e preparo de cafés especiais na Expocafé 2025

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) está participando da 28ª Expocafé, em Três Pontas, no Sul do estado. No estande do Governo de Minas, pesquisadores atendem visitantes e apresentam resultados de projetos de pesquisas em cafeicultura.

O pesquisador Denis Nadaleti e a pós-doutoranda Maísa Mancini realizam demonstrações de um projeto, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), que avalia processos de pós-colheita das cultivares de café da Epamig.

“Para a Expocafé, trouxemos a MGS Ametista e a MGS Paraíso 2. Essas cultivares têm sido indicadas para o Sul de Minas e para o Cerrado Mineiro por aliarem produtividade e resistência à ferrugem”, conta Denis Nadaleti. “Nós trouxemos algumas bebidas diferentes de ambas as cultivares nos processamentos natural e cereja descascado, para que os visitantes possam degustar e conhecer os resultados das nossas pesquisas”.

Maísa Mancini explica que seu trabalho consiste em avaliar a percepção do consumidor em relação aos cafés especiais. “Nós estamos aqui na Expocafé para apresentar um pouquinho sobre as cultivares que a gente trabalha em diferentes métodos, para entender quais são os perfis de consumo e apresentar para as pessoas essa diversidade de aromas e sabores”.

O método de preparo filtrado Hario V60, amplamente utilizado no mundo todo, foi demonstrado. “Esse método traz um café com uma bebida mais limpa e com notas mais abertas. É basicamente o nosso filtrado tradicional com mais precisão na hora da extração”, completa Maísa.

No estande, além do café, podem ser degustados outros produtos tecnológicos da Epamig, como queijos, doce de leite e vinhos. No Empório Epamig há comercialização de cafés, vinhos e publicações.

Expocafé Mulheres

Nesta quinta-feira (29/5), a programação oficial terá um espaço dedicado às cafeicultoras. Organizada pela Epamig em parceria com a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas (Cocatrel), a 5ª Expocafé vai debater “Mulheres no Café: sustentabilidade, empreendedorismo, políticas públicas e novas perspectivas”.

O evento terá início às 8h na Tenda de Eventos da Expocafé. A programação será concluída na parte da tarde, com a realização do 8º Encontro Mineiro de Cafeicultoras, em parceria com a Wofse Produções, a partir das 13h.