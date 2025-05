Sine Móvel atenderá em nove endereços na próxima semana (2 a 7 de junho) – Agência de Notícias

A unidade itinerante do Sine Municipal de Sorocaba (Sine Móvel) estará em nove pontos da cidade na próxima semana. Vinculado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) da Prefeitura de Sorocaba, o Sine Móvel recebe o morador que está em busca de contratação no mercado de trabalho, da mesma forma que ele é atendido no posto fixo do Sine Municipal de Sorocaba, no Centro, ou em uma das Casas do Cidadão, ampliando, ainda mais, o acesso do sorocabano às oportunidades de emprego.

Na segunda-feira (2), das 8h às 12h, o serviço estará disponível no Terminal São Paulo, que fica na Rua Leopoldo Machado, 259, no Centro e, das 14h às 17h, no Terminal Santo Antônio, localizado na Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 733, no Centro. Na terça-feira (3), o Sine Móvel estacionará, das 8h às 11h, em frente ao Centro POP/Serviço de Obras Sociais (SOS), localizado na Rua Francelino de Abreu, 100, na Vila Rica e, das 14h às 16h, em frente à E.M. “Prof.ª Norma Justa Dall’Ara”, que fica na Rua Prof.ª Eny Apparecida G. Chagas, 35, no bairro J.S. Carvalho.

Já na quarta-feira (4), das 9h às 16h, o Sine Móvel estará disponível no evento “Quarta com o Prefeito”, no Teatro Municipal “Teotônio Vilela”, localizado na Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, s/n, no bairro Alto da Boa Vista e, na quinta-feira (5), das 9h às 12h, em frente à Associação de Socorro Imediato a Pessoas com Câncer (Asipeca), localizada na Rua Texas, 146, no Jardim América.

Na sexta-feira (14), a unidade ficará, das 9h às 11h, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Laranjeiras, localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Jardim Santa Cláudia e, das 14h às 16h, no Instituto Elevar, localizado na Alameda Itália, 699, no Jardim Europa. Por fim, no sábado (7), a unidade itinerante do Sine estará, das 10h às 12h, no “Projeto Renovar”, no Lar Escola “Monteiro Lobato”, localizado na Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111, no Parque Santa Isabel.