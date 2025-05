Sextou com Vacina acontece nesta sexta-feira, 30 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A última sexta-feira do mês, 30, será mais uma oportunidade para colocar a vacinação em dia em Ubatuba. Esta semana acontece mais uma edição do “Sextou com Vacina”, iniciativa da Secretaria de Saúde que oferece horário estendido de atendimento em unidades de saúde, facilitando o acesso da população às vacinas. Das 8h às 21h, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Maranduba, Perequê-Açu, Cícero Gomes, Ipiranguinha, Perequê-Mirim e Estufa I permanecerão abertas para imunizar a população.

O destaque desta edição é a vacina contra a gripe, que agora está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. A ampliação segue orientação do Ministério da Saúde e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e proteger a população contra as complicações causadas pelo vírus Influenza.

Além da vacina da gripe, também estarão disponíveis outras vacinas do calendário de rotina, de campanhas vigentes e atualizações pendentes no cartão de vacinação, como as de hepatite, tétano, febre amarela, covid-19, entre outras.

A recomendação é que os moradores levem um documento com foto e a caderneta de vacinação para atualização dos registros.

De acordo com a Vigilânica Epidemiológica (Viep), até o dia 28 de maio, a cobertura vacinal contra a influenza nos grupos prioritários do município é de 34,20% (12.544 doses aplicadas de um total de 22.571 pessoas na população-alvo).

“Aproveitar o ‘Sextou com Vacina’ é uma oportunidade de cuidar da saúde e se proteger. Reforçamos a importância da adesão da comunidade à vacina da gripe, que é fundamental para prevenir casos graves, internações e até mortes oriundas da doença, especialmente entre idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades. Estamos facilitando o acesso para que mais pessoas se imunizem antes da chegada do inverno, quando os casos costumam aumentar”, reforçou a enfermeira coordenadora da Viep, Alyne Ambrogi.

Cobertura por Grupo Prioritário: