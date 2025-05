Secretaria da Mulher realiza 3ª edição do “Dia da Beleza” nesta segunda-feira (26) – Agência de Notícias

Fotos: Rose Campos

O projeto “Dia da Beleza”, promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade (FSS), chegou à sua terceira edição, nesta segunda-feira (26), quando foram atendidas cerca de 30 mulheres. Todas se inscreveram pelo link divulgado e vieram de diversos bairros da cidade. Na ocasião, foram recebidas com um café da tarde especial e as boas-vindas foram dadas pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Sirlange Frate Maganhato, e pela secretária da Mulher, Rosângela Perecini, além de toda a equipe da Semul e do Fundo Social.

Foram proporcionados vários serviços voltados à beleza e ao bem-estar das mulheres atendidas, como massagem, cabelo, maquiagem, limpeza de pele, orientação de aromaterapia e palestras voltadas ao relaxamento e autocuidado. “O objetivo, mais uma vez, é oferecer a essas mulheres, mães e trabalhadoras um momento especial de acolhimento e cuidados. Trata-se de uma pausa essencial no dia a dia de todas e a oportunidade de cuidarmos daquelas que, em geral, dedicam suas vidas a cuidar de todos mas que, muitas vezes, se colocam em último lugar. Não é apenas a beleza que está em foco, mas a autoestima, o autoconhecimento e até uma forma preventiva de promover saúde e bem-estar”, descreve a secretária da Mulher, Rosângela Perecini.

“Eu me inscrevi e fui sorteada. E está sendo maravilhoso participar. Todos aqui estão sendo muito acolhedores e prestativos. Também gostei muito do lugar, que é lindo! Gostei de todos os serviços, mas a massagem foi muito especial, muito relaxante”, conta Cecília Elisabete Tenório Vaz, que trabalha como autônoma.

Sabrina Hérica dos Santos Oliveira ficou sabendo desta ação pelo Instagram da Prefeitura e se inscreveu. Foi mais uma das escolhidas para participar e gostou bastante da experiência. “Eu me permiti estar aqui. Minha filha tem 12 anos está na escola e meus outros dois filhos já são adultos, independentes. Então, foi um momento que dei para estar aqui, sem me preocupar com horário. Consegui trocar meu dia de trabalho, pois sou diarista. Então, vou aproveitar bastante. As mulheres aqui nos receberam muito bem, são muito acolhedoras”, comentou Sabrina, moradora do Parque São Bento.

Mas algumas mamães que não tinham com quem deixar seus filhos também puderam levá-los e contar com monitores e espaço de recreação para eles, no local. Foi uma facilidade a mais e uma tranquilidade oferecida às participantes.

Entre os profissionais que proporcionaram os serviços de beleza às participantes, estava o cabeleireiro e maquiador Leandro Moraes, que atua há 16 anos nessa área. “É sempre surpreendente o resultado. Porque todas querem mudar e, claro, para melhor. Para mim, é uma satisfação poder colaborar e, ao fim, ver a reação delas. É uma ação que alimenta o ego e a autoestima delas. A gente vê os olhos brilharem. Mas posso dizer que saímos daqui talvez mais felizes ainda, por ajudá-las a acessar uma beleza que elas já têm, mas que nem sempre é resgatada, na correria do dia a dia”, resume o profissional.

Lilian Ercolin veio da Vila Olímpia, na Zona Norte, também compareceu disposta a receber todos os cuidados proporcionados pela ação da Secretaria da Mulher e do Fundo Social. E estava radiante com os brilhantes cachos em seus cabelos, bem como com todos os outros cuidados. “Ficou parecido com os cachinhos da minha filha. Mas hoje deixei minha neném com a sogra para vir aqui e receber toda essa atenção. Já estou me achando (risos). Quando chegar em casa, vou convidar meu marido para um passeio, nem que seja um lanche. Porque não posso deixar passar esse visual”, ela conclui.