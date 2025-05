São José fecha quadrimestre com alta de 23% nas exportações

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

São José dos Campos registrou um crescimento de 23,3% nas exportações de bens e produtos entre janeiro e abril de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. No quadrimestre, o município exportou um total de US$ 888,4 milhões, frente aos US$ 720,4 milhões registrados em 2024. É o melhor resultado para um primeiro quadrimestre desde 2018, período anterior à pandemia.

O avanço nas exportações confirma a tendência de alta do comércio exterior da cidade nos últimos anos. Em 2024, por exemplo, São José dos Campos teve um aumento de 28,7% em relação a 2023, saltando de US$ 2,859 bilhões para US$ 3,680 bilhões.

A balança comercial do município também fechou 2024 com superávit: as exportações superaram as importações em US$ 927 milhões.

Os dados são da plataforma Comex Stat, sistema de consulta e extração de dados do comércio exterior brasileiro, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Indústria aeronáutica lidera

A indústria aeronáutica se manteve como a principal responsável pelas exportações de São José dos Campos no primeiro quadrimestre de 2025, respondendo por 67,5% do total. Foram US$ 600,4 milhões exportados apenas nesse setor.

Na segunda colocação estão as peças utilizadas em helicópteros, aviões e drones, entre outros similares, com US$ 62,9 milhões exportados. A indústria automobilística aparece em terceiro lugar, com US$ 58 milhões.

Também se destacaram as exportações de aparelhos elétricos para telefonia e produtos relacionados à indústria farmacêutica.

EUA lideram como destino

Entre janeiro e abril, os Estados Unidos foram o principal destino dos produtos joseenses, com compras que somaram US$ 386,1 milhões — o equivalente a 43,3% do total exportado.

Outros países que se destacaram como mercados consumidores foram Espanha, Canadá, Irlanda e Holanda.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico