São José fecha abril com saldo positivo de quase 1.500 empregos

São José dos Campos registrou, em abril, um saldo positivo de 1.483 vagas com carteira assinada, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira (28).

Com esse resultado, o município acumula um total de 7.377 empregos formais gerados nos últimos 12 meses. No acumulado de 2024, entre janeiro e abril, o saldo positivo chega a 4.128 postos de trabalho.

De acordo com a metodologia do Caged, o saldo é obtido a partir da diferença entre admissões e desligamentos no mercado formal.

Setores

Em abril, São José dos Campos registrou saldo positivo de empregos formais em todos os setores da economia.

O setor de Serviços liderou com folga, somando 803 vagas, sendo o principal responsável pelo resultado positivo no mês.

Também se destacaram o Comércio, com 289 postos, a Construção, com 261, e a Indústria, que fechou o mês com 124 novas vagas. O setor Agropecuário registrou saldo positivo de 6 empregos com carteira assinada.

Qualificação profissional

Para ampliar as oportunidades de emprego e fomentar a geração de renda, a Prefeitura de São José dos Campos tem investido em cursos de qualificação profissional, oferecidos gratuitamente em formato presencial e EaD (Ensino a Distância).

A expansão da oferta de vagas e a criação de novos cursos integram o Plano de Gestão 2025–2028, com foco na capacitação da população para o mercado de trabalho.



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico