São José e Estado abrem inscrições para curso de Libras

Cláudio Souza





Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Em mais uma parceria para inclusão de pessoas com deficiência, a Prefeitura de São José dos Campos e o governo do Estado de São Paulo abrirão, nesta quarta-feira (28), inscrições para a nova edição de Curso Básico de Libras on line e gratuito.

Nesta etapa, serão oferecidas 70 vagas, com aulas às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h.

As aulas começarão na próxima semana, no dia 5 de junho (quinta-feira), e prosseguirão até 10 de julho, sendo conduzidas ao vivo por professores surdos.

Podem se inscrever munícipes com 18 anos ou mais, sendo obrigatório o uso de câmera durante os encontros virtuais, que acontecerão na plataforma Zoom.

As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 4 (quarta-feira da próxima semana), véspera do início das aulas, pelo link.

Inclusão

É mais uma parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Prefeitura, por meio da Assessoria de Políticas para Pessoas com Deficiência, vinculada à Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.

O curso on line terá carga horária de 40 horas. Após a inscrição ser concluída, o aluno receberá por e-mail todas as orientações para acompanhar as aulas.

Para obter o certificado, é necessário ter pelo menos 75% de presença e alcançar média final acima de 5,0 nas avaliações.

A capacitação tem como objetivo preparar ouvintes para se comunicarem em Libras, possibilitando mais inclusão e interação com as mais de 592 mil pessoas surdas que vivem no estado de São Paulo, segundo dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O conteúdo contempla temas como O que é Libras; Identidade surda; Cultura surda; Comunicação: surdo x ouvinte; Regionalismos na Libras; Sistema de notação da Libras; Alfabeto manual e Cumprimentos/saudações, entre outros.

Conscientização

A Prefeitura mantém, por meio da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, a Assessoria de Políticas para Pessoas com Deficiência, com ações de conscientização, sensibilização e inclusão ao longo de todo ano.

As palestras, rodas de conversa e atividades são realizadas em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é atuante.

Em 2023, a Prefeitura lançou a campanha “Além da Voz, Além do Som”, que incentiva atitudes inclusivas às pessoas surdas, pautadas pelo respeito e empatia.

Central de Libras

Uma das grandes conquistas dos últimos anos foi a Central de Libras, implantada em 2022 para ampliação da inclusão e do acesso das pessoas com deficiência aos serviços públicos.

Ela funciona por meio de uma plataforma na internet acessada por QR Code, disponível em todos os locais da administração municipal que realiza atendimento ao público.

A partir do acesso, um intérprete passa a intermediar, em libras, a conversa entre o servidor da Prefeitura e a pessoa surda ou deficiente auditiva.

Já foram realizadas mais de 3.000 chamadas para a Central de Libras.

Em mais uma ação de inclusão, agora os eventos oficiais da Prefeitura possuem tradução simultânea em Libras.



