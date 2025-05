queda de temperatura deve afetar Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para queda de temperatura em diversas regiões do Brasil, incluindo Ubatuba. A previsão indica que os termômetros podem marcar até 5°C abaixo da média para esta época do ano, com maior intensidade nas regiões Sul e Sudeste. Embora não haja previsão de geada para Ubatuba, o município deve registrar temperaturas mais baixas do que o habitual, exigindo atenção, especialmente de pessoas em situação de vulnerabilidade, crianças, idosos e animais de estimação.

A frente fria que chega ao país entre esta terça-feira, 27, e quarta-feira, 28, começa pelo Rio Grande do Sul, trazendo tempo severo e uma brusca queda nas temperaturas. O alerta do INMET é válido a partir de quarta-feira e se estende até quinta-feira,29, dependendo da localidade.

Recomendações da Defesa Civil de Ubatuba: