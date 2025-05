Qual filme vai passar Sexta (30/05) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão

Por MRNews



Filmes da Globo nesta Sexta-feira, 30 de maio de 2025: Sessão da Tarde e Corujão I

A Rede Globo preparou uma programação diversificada para esta sexta-feira, 30/05/2025, com opções que prometem entreter toda a família durante a tarde e trazer fortes emoções durante a madrugada. Confira os destaques da Sessão da Tarde e do Corujão I:

🎬 Sessão da Tarde – 15h25 (horário de Brasília)

Cats e a Gatolândia

Título original: Cats and Peachtopia

País de origem: China

Ano de produção: 2018

Direção: Gary Wang

Elenco (versão internacional): Dermot Mulroney, Brittany Curran, Nicole Tompkins

(versão internacional): Dermot Mulroney, Brittany Curran, Nicole Tompkins Gênero: Animação, Aventura

Nesta encantadora animação chinesa, conhecemos Bolota, um gato preguiçoso que vive tranquilamente com seu filho Pipoca em um apartamento. Mas o jovem felino é curioso e sonhador: fascinado pelas histórias sobre um mundo mágico onde todos os gatos vivem livres, chamado Gatolândia, ele decide fugir para descobrir se esse lugar realmente existe. A aventura de Pipoca o levará por caminhos inesperados, e Bolota, arrependido e preocupado, parte em sua busca. Uma história emocionante sobre família, coragem e descobertas, perfeita para toda a família.

🌙 Corujão I – 02h10 (horário de Brasília)

Macabro

Título original: Macabro

País de origem: Brasil

Ano de produção: 2019

Direção: Marcos Prado

Elenco: Flávio Bauraqui, Thelmo Fernandes, Renato Góes, Juliana Schalch, Amanda Grimaldi

: Flávio Bauraqui, Thelmo Fernandes, Renato Góes, Juliana Schalch, Amanda Grimaldi Gênero: Suspense, Terror

Inspirado em fatos reais, Macabro é um thriller nacional sombrio que se aprofunda nos crimes brutais que assolaram a região serrana do Rio de Janeiro nos anos 1990. A trama acompanha a investigação de assassinatos em série cujas circunstâncias perturbadoras desafiam a lógica dos policiais locais. Com uma atmosfera tensa e atuações marcantes, o filme mergulha no lado mais obscuro da mente humana e no impacto devastador desses crimes na vida das vítimas e dos investigadores.

Prepare a pipoca!

Com uma combinação de fantasia leve durante o dia e um suspense eletrizante à noite, a programação da Globo para esta sexta-feira agrada tanto crianças quanto adultos. Para quem busca diversão e emoção, a dica é não perder!

