Projeto “Conexão Escola Família” acontecerá no próximo sábado (31) em escolas da rede municipal de ensino de Sorocaba

Com altas temperaturas e baixos valores de umidade relativa do ar, esta quarta-feira (1°) tem previsão de tempo estável, com sol e pouca nebulosidade. Ainda, os ventos do quadrante Norte intensificam o ar quente e seco sobre Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a […]