Prefeitura participa da 1ª Assembleia da Associação de Cidades e Municípios do BRICS – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O encontro tem como objetivo promover o intercâmbio e fortalecer o papel estratégico dos governos locais na governança global – Beth Santos/Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, participou, na tarde desta terça-feira (27/5), da cerimônia de abertura da 1ª Assembleia da Associação de Cidades e Municípios do BRICS. O encontro, com representantes de 26 países, tem como objetivo promover o intercâmbio e fortalecer o papel estratégico dos governos locais na governança global. No evento, que ocorre até esta quarta-feira (28/5), na Arena da Barra (Barra de Maricá), será aprovado o estatuto da Associação, com o objetivo de dar mais peso às nações do Sul Global. O objetivo do evento é também aumentar a influência do grupo, do qual faz parte o Brasil, no cenário geopolítico global. Com a reunião, as cidades do bloco pretendem unir forças para defender pautas no âmbito internacional.

– No final do dia, as pessoas moram nas cidades, então esse encontro é muito importante para dialogar com as cidades dos países dos BRICS. Muitas decisões que impactam os cidadãos são feitas no nível local, e as cidades devem participar das discussões globais que serão tratadas pelo grupo – afirmou o prefeito Eduardo Paes, atual presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP).

Entre as autoridades presentes está o prefeito de Kazan, na Rússia, e atual presidente da Associação de Cidades e Municípios dos BRICS, Ilsur Metshin. No encontro, será produzida também uma carta com o posicionamento das cidades e municípios do BRICS. O documento será entregue posteriormente pelo prefeito de Maricá, Washington Quaquá, e por Ilsur Metshin a chefes de governo e de estado.

A Associação de Cidades e Municípios do BRICS é uma coalizão voluntária de municípios, associações nacionais de autoridades locais, cidades e outras entidades dos países do grupo. Estão presentes prefeitos, prefeitas e dirigentes de associações nacionais da Rússia, China, Índia, África do Sul, Brasil, Irã, Etiópia, Indonésia, além de outros convidados da América Latina, da Turquia e do Nepal.

Sobre a Cúpula do BRICS no Rio de Janeiro

Após sediar com sucesso a Cúpula do G20, o Rio de Janeiro consolida seu papel como capital da diplomacia global ao receber, nos dias 6 e 7 de julho, a Cúpula de Chefes de Estado do BRICS — grupo que reúne algumas das maiores economias emergentes do mundo. Estima-se que o encontro reunirá cerca de 4 mil participantes de 40 delegações internacionais, reforçando o protagonismo da cidade no cenário internacional.

Sobre o BRICS

O BRICS é um grupo de cooperação internacional formado por países com grandes economias emergentes. Desde sua criação, em 2009, o bloco tem ampliado sua atuação global. Em 2024, passou a contar com 11 países-membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia e Irã. Em 1º de janeiro de 2025, o Brasil assumiu a presidência rotativa do grupo, tendo como um dos principais marcos de sua gestão a realização da Cúpula no Rio de Janeiro.