Prefeitura leva programa Atleta Cidadão para bairros periféricos

A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (31) o evento itinerante Atleta Cidadão na Comunidade, que tem como objetivo ampliar o acesso das crianças e adolescentes ao esporte de base, proporcionando clínicas de vivências esportivas para jovens em regiões periféricas da cidade.

O primeiro bairro a ser visitado será o Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste da cidade. As atividades serão concentradas na EMEFI Maria Antonieta Ferreira Payar, das 8h30 às 11h30.

Estão sendo convidados a participar do evento crianças e jovens de 7 a 17 anos de idade residentes no bairro e adjacências. Eles terão a oportunidade de participar de atividades lúdicas e vivenciar as diferentes modalidades. Também poderão ser identificados possíveis talentos esportivos que possam integrar as equipes do programa.

Nas dependências da escola os jovens terão contato direto com técnicos e atletas das modalidades de atletismo, basquete, boxe, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, hóquei, judô, karatê, rugby, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, wrestling e xadrez.

A Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, que promove o evento, pretende realizar novas ações do Atleta Cidadão na Comunidade no ano. A segunda está programada para acontecer em agosto, no bairro Jardim São José 2, ainda sem data definida. A proposta é ampliar o alcance do programa, incentivar a prática esportiva e promover a inclusão social por meio do esporte.

O Atleta Cidadão é um programa de formação desportiva que completa 26 anos em 2025, mobilizando mais de 1.600 crianças e jovens de 22 modalidades esportivas.



