Prefeitura entrega reforma da E.M. Manoel Inocêncio Alves dos Santos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A comunidade do bairro Ubatumirim, na região Norte de Ubatuba, celebrou na última segunda-feira, 26, a entrega da revitalização da Escola Municipal Manoel Inocêncio Alves dos Santos. A unidade, que atende atualmente 110 alunos do maternal ao 5º ano do ensino fundamental, passou por uma reforma geral iniciada em dezembro de 2022. O investimento total foi de R$ 668.160,00.

A estrutura da escola contempla turmas do maternal 1 e 2 (mistos), Etapa 1 e 2 da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. As melhorias abrangeram desde a pintura completa até a revisão das instalações elétricas e hidráulicas, reforma dos banheiros, construção de áreas de lazer e readequação de espaços administrativos.

“Se a gente existe como Educação é para repassar todos os conhecimentos e conceitos acumulados pelos nossos ancestrais. Vocês estão cumprindo essa missão com responsabilidade e comprometimento”, destacou a prefeita, Flavia Pascoal.

“A impressão que muitas pessoas têm é de que escolas em bairros mais afastados são malcuidadas e inadequadas. Mas estamos mostrando que, da Região Sul à Região Norte, todas estão sendo revitalizadas com o mesmo cuidado e padrão”, salientou o secretário de Educação, Josué Gulli.