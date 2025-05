Prefeitura de Guaratinguetá abre processo seletivo para estagiários de níveis técnico e superior

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Estágio – Edital 01.2025, destinado a estudantes dos ensinos técnico e superior. A seleção está sendo realizada em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

As inscrições e provas serão on-line e estarão disponíveis do dia 28 de maio até às 12h do dia 12 de junho de 2025, no site do CIEE:

🔗 https://pp.ciee.org.br/vitrine/13256/detalhe

📚 Cursos contemplados:

Os cursos elegíveis estão listados no Anexo I do edital, disponível no site.

💰 Benefícios oferecidos:

Nível Superior: R$ 850,00 mensais – 30h semanais

Nível Técnico: R$ 650,00 mensais – 30h semanais

Auxílio-transporte: R$ 30,00 por mês

Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja iniciar sua trajetória profissional em uma instituição pública e adquirir experiência na área de formação.