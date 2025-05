Prefeitura convoca novos profissionais aprovados em concurso público – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

A Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Governo do Estado, contará com o auxílio de drones no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O primeiro voo com os novos equipamentos será nesta segunda-feira (27), a partir das 10h, no Mercado Público de Mangabeira – em frente à Casa da Cidadania. […]