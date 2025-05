Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de auxiliar de cozinha

Posted on

Fotos: Eduardo Santinon Por: Mariana Campos Com a presença de inúmeros moradores, a Prefeitura de Sorocaba realizou, na noite desta quarta-feira (27), a entrega da área de lazer localizada na Rua Odilon Walter, no Parque São Bento. As obras de implantação foram realizadas em parceria com a empresa Guisa Participações Ltda., por meio de […]