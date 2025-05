Patrulha Maria da Penha realiza palestra na Pastoral do Idoso

Posted on

A Prefeitura de João Pessoa, através do Conselho Municipal de Pessoas LGBTQIAPNB+, realiza, no dia 19 de maio, a IV Conferência Municipal de Pessoas LGBTQIA+ com o tema “Construindo a Política dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPNB+ de João Pessoa”. As inscrições podem ser feitas no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLmEI8VZ2n-rKciv_sNj6sNmtSMjsBZAq5hLDwZbBgwxWTSA/viewform?usp=headset Com o tema “Construindo a Política dos Direitos […]