Participe e Compartilhe – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

O Sesc São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Guaratinguetá, realiza mais uma edição do Dia do Desafio. A ação, promovida desde 1994 e coordenada pelo Sesc SP, acontecerá nesta quarta-feira, 28 de maio, com o objetivo de incentivar a prática regular de atividades físicas.

Para participar, basta realizar uma atividade física de sua preferência, registrar o momento e compartilhar nas redes sociais utilizando as hashtags #DiadoDesafio e #SeJoganoDesafio, além de marcar os perfis @sesctaubate e @esportesescsp. Vale qualquer tipo de exercício: caminhadas, corridas, ciclismo, aulas de dança ou atividades realizadas em casa.

O Dia do Desafio busca fortalecer o espírito de comunidade e o engajamento social, incentivando amigos, familiares e colegas de trabalho a se unirem nessa mobilização.

Vamos nos movimentar juntos e transformar o Dia do Desafio 2025 em um grande sucesso também nas redes sociais!