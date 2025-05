Museu do Folclore participa do 4º Festival Elos da Língua

Avelino Israel





O Museu do Folclore de São José dos Campos realizará, no dia 7 de junho (sábado), as 17h30, um novo lançamento do livro As Receitas que Contam Histórias. O momento acontecerá durante a 4ª edição do Festival Elos da Língua, no distrito de São Francisco Xavier, no Dona Xica Café, (Rua 15 de Novembro, 104).

A obra é o 30º volume da Coleção Cadernos de Folclore e foi lançada oficialmente no dia 30 de março deste ano. A intenção do museu é aproveitar o evento para divulgar ainda mais o livro, que vem sendo distribuído diretamente na biblioteca do museu Maria Amália Corrêa Giffoni.

A coleção toda também está disponível para leitura e download em PDF pelo site do Museu do Folclore.

Tema

O festival deste ano acontecerá de 30 de maio a 8 de junho e tem como tema Toda palavra lavra. A programação prevê a realização de mesas literárias, lançamentos de nova obras, feira de livros, shows, peças teatrais, sessões de cinema, oficinas, contação de histórias, intervenções artísticas e atividades para crianças.

A curadoria do festival é coletiva e formada pelo premiado escritor Marcelino Freire, vencedor do Prêmio Jabuti e do Prêmio Machado de Assis; Patrícia Ioco, da Pi Cultural; Bartira Moura e Maurício Moncosso, idealizadores do projeto.

A iniciativa do festival é da Associação Amigos da Biblioteca, de São Francisco Xavier, com apoio da Prefeitura de São José e Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, gerido pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Suas dependências funcionam desde 1997 na região norte, em Santana, no Parque da Cidade.

