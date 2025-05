Kaique Passos leva o nome de Ubatuba à Polinésia Francesa em intercâmbio esportivo – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O atleta Kaique Passos, natural de Ubatuba e revelado pela Escolinha Municipal de Va’a, embarcou na última segunda-feira, 26, para a Polinésia Francesa, onde participará de um intercâmbio esportivo de 45 dias. A experiência busca aprofundar seus conhecimentos técnicos e culturais no berço da canoa havaiana (Va’a), esporte no qual vem conquistando resultados de expressão em nível nacional e internacional.

Atual campeão brasileiro e pan-americano, Passos, conquistou recentemente o tetracampeonato brasileiro na categoria Júnior 19. Essas conquistas chamaram a atenção de empresários e incentivadores do esporte que viabilizaram todos os custos da viagem.

Durante o período no exterior, irá treinar com os principais atletas e equipes do mundo, além de participar de cursos de francês e inglês, vivenciar o processo de fabricação e manutenção de canoas e mergulhar na rica tradição do Va’a, a modalidade ancestral da canoa havaiana na cultura polinésia.

“É um sonho poder viver essa experiência na origem do esporte. Além de treinar em alto nível, vou aprender com quem mantém viva a tradição do Va’a. Estou muito grato por essa oportunidade e vou dar o meu melhor em cada momento”, destacou Passos.

De acordo com o treinador Lucas Miom, a vivência internacional também é uma preparação para o Campeonato Mundial de Canoa Havaiana, que será realizado no Brasil, em Niteroí (RJ), em agosto, reunindo atletas de diversos países.

O retorno de Kaique Passos ao Brasil está previsto para o dia 9 de julho.