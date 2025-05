João Pessoa se destaca entre os destinos preferidos por casais para o Dia dos Namorados

27/05/2025 |

19:00 |

246

Um novo levantamento realizado pela plataforma de viagens Kayak revelou que João Pessoa está entre os 10 destinos nacionais mais buscados por casais para o período de 7 a 12 de junho. O estudo coincide com a semana do Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho no Brasil, e confirma a Capital paraibana como uma das principais escolhas para viagens românticas no País.

Reconhecida por seu ambiente sereno e acolhedor, João Pessoa vem ganhando projeção no cenário do turismo nacional e internacional. A cidade é vista como uma opção ideal para quem busca tranquilidade, belas paisagens litorâneas e experiências únicas a dois.

Para Vitor Hugo, secretário de Turismo de João Pessoa, o destaque da Capital paraibana entre os destinos mais procurados do País é resultado direto de um trabalho contínuo e estratégico da gestão municipal. “Esse reconhecimento é fruto do investimento incansável e visionário que o prefeito tem feito em áreas essenciais como infraestrutura e na valorização das nossas belezas naturais”, afirmou.

O secretário também destacou o esforço da Secretaria de Turismo em promover a cidade em eventos e feiras no Brasil e no exterior. “Temos participado ativamente de diversas feiras, o que tem contribuído bastante para fortalecer a imagem de João Pessoa como um destino turístico desejado. Inclusive, estou viajando hoje para Balneário Camboriú, onde participaremos de mais uma feira importante, levando o nome e os atrativos da nossa cidade para milhares de turistas e profissionais do setor”, completou.

Segundo o levantamento do Kayak, uma das maiores plataformas globais de busca por viagens, o interesse crescente por viagens em casal reforça o perfil romântico da cidade. João Pessoa combina praias de águas claras, clima agradável e uma gastronomia que valoriza os sabores regionais com um toque de sofisticação, elementos que atraem especialmente os casais que desejam vivenciar momentos de descanso e conexão.