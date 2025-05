Inscrições para a 4ª edição do Prêmio Ciência para Todos vão até 2 de julho – IFSP

Premiação reconhece projetos de pesquisa desenvolvidos por estudantes e professores da rede pública do Estado de São Paulo

Estão abertas até 2 de julho as inscrições para o Prêmio Ciência para Todos, uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e da Fundação Roberto Marinho, por meio do Canal Futura. O objetivo é incentivar o desenvolvimento de atividades científicas em escolas públicas e promover o engajamento da comunidade escolar com a ciência e suas aplicações na educação e na vida.

Com o tema “Um mundo melhor para todos”, a edição de 2025 está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A iniciativa busca provocar uma reflexão sobre o papel da ciência na construção de um futuro mais sustentável, menos desigual e mais inclusivo, reforçando a importância da formação de cidadãos críticos e atuantes.

As inscrições devem ser feitas por professores da rede pública de ensino do Estado de São Paulo, dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) ou do ensino médio, que serão os responsáveis pela submissão, desenvolvimento e implementação dos projetos. As propostas podem envolver uma turma ou grupos compostos por estudantes de diferentes classes. Os participantes devem estar matriculados nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio do Estado de São Paulo no ensino regular, na educação de jovens e adultos (EJA) ou no ensino médio técnico profissionalizante.

Os projetos devem seguir uma estrutura que envolva a identificação de um problema concreto na comunidade, formulação de hipóteses, revisão de literatura e proposição de intervenções. Para garantir a participação, os projetos habilitados devem completar o envio da documentação necessária, entregar um relatório da pesquisa e um registro audiovisual até 29 de setembro. Leia atentamente a descrição das etapas no edital do Prêmio Ciência para Todos.

No ano passado, professores e alunos de 180 escolas das redes estadual e municipal de ensino, de 102 municípios do Estado de São Paulo, de institutos federais de ensino médio técnico e profissionalizante, além do Centro Paula Souza, participaram da 3ª edição do Prêmio Ciência para Todos.

Este ano, novamente, todos os inscritos participarão de duas jornadas formativas oferecidas pela Fundação Roberto Marinho, por meio dos ambientes digitais do Canal Futura. Os cursos on-line abordarão temas como escrita de projetos, uso do audiovisual na educação e técnicas de criação e edição de vídeos. Ao final, os participantes serão certificados pelas jornadas concluídas.

Os projetos vencedores – em diferentes categorias – garantirão a professores e estudantes uma visita a um centro de pesquisa apoiado pela Fapesp, com transporte, alimentação e mediação pedagógica incluídos. Além disso, os professores orientadores das equipes premiadas receberão um notebook como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.

Para se inscrever acesse: premiocienciaparatodos.frm.org.br/cadastro. A cerimônia de premiação está prevista para outubro, com data e local a serem divulgados.

Edição 2024 – Sob a orientação do professor Edson Anício Duarte, os estudantes do Campus Campinas do IFSP Emely dos Santos Rodrigues, Julia Teixeira Ziroldo e Miguel Costa Borges de Lima conquistaram o prêmio Ciência para Todos de 2024, com o desenvolvimento de um distribuidor automático de absorventes individuais para uso emergencial de alunas e servidoras da escola. Saiba mais aqui.

