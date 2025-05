Guaratinguetá conquista medalhas nos Jogos da Melhor Idade em Suzano – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

A Copasa, juntamente com a Transplantar Tree, participou, nesta terça-feira (23/4), no Zoológico de Belo Horizonte, da cerimônia que formalizou a entrada da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de BH (FPMZBH) no acordo para aplicação do fertilizante orgânico, insumo resultante da transformação do lodo produzido pelo esgoto tratado na produção e plantio de mudas, […]