GCM de Sorocaba detém homem por furto de peças de caminhão na Vila Barão – Agência de Notícias

Foto: GCM

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve, na manhã desta terça-feira (27), um homem acusado arrombar peças de um caminhão na Vila Barão. Uma equipe fazia patrulhamento pela Avenida Adão Pereira de Camargo quando munícipes informaram que dois indivíduos mexiam em veículo estacionado na via.

Os guardas se deslocaram até o endereço e confirmaram a denúncia, ao avistarem os suspeitos, que já deixavam o local. Um dos indivíduos carregava uma bateria de veículo nas costas e acabou abordado pela guarnição, enquanto o outro não foi localizado.

Ele alegou que a objeto seria do outro indivíduo e que a levariam para vender em um ferro-velho. O proprietário do caminhão foi contatado e confirmou a violação do veículo, que teve o capô arrombado e faltava fiação elétrica. Também identificou que aquela bateria recuperada estava mesmo no seu veículo.

O acusado foi conduzido ao Plantão da Polícia Civil, onde o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante, dada pelos GCMs, por furto qualificado, ficando o indiciado à disposição da Justiça.