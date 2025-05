Fonseca estreia com vitória implacável sobre ex-top 10

O carioca João Fonseca, número 65 do mundo, debutou em grande estilo como tenista profissional em Roland Garros (França), o segundo Grand Slam da temporada. Nesta terça-feira (27), ele atropelou polonês Hubert Hurkacz (ex-top 10 e atual 28º no ranking), por 3 sets a 0 (parciais de 6/2 6/4 6/2), após 1h40min de confronto. Com o triunfo de hoje, o tenista de 18 anos tornou-se o mais jovem brasileiro a ganhar uma partida no saibro parisiense.

Na segunda rodada, Fonseca enfrentará o anfitrião Pierre-Hugues Hebert (147º), de 34 anos. A partida será na próxima quinta (29), em horário a ser definido pelos organizadores.

A vitória em Roland Garros interrompe uma sequência de tropeços recentes do carioca. Em abril ele parou na segunda rodada do Masters 1000 de Madrid (Espanha) e depois foi eliminado na estreia do Challenger de Estoril (Portugal); já neste mês, deu adeus ao Masters 1000 de Roma (Itália) na segunda rodada.

Fonseca abriu a temporada conquistando três títulos seguidos: Challenger 125 de Camberra (Austrália) em janeiro; Challenger 175 de Phoenix (Estados Unidos) em março; e o ATP 250 de Buenos Aires (Argentina) , o mais importante na carreira profissional do jovem tenista.

Bia Haddad para na estreia de simples

A paulistana Beatriz Haddad Maia, número 23 do mundo, começou vencendo o primeiro set da estreia de contra a contra a norte-americana Hailey Baptiste (70ª no ranking), por 4/6, mas na sequência a adversária ganhou de virada por 2 sets a 1 (4/6 6/3 6/1), eliminando Bia da chave de simples, após 2h17min de embate. A brasileira volta à quadra nesta quarta (28), a partir das 7h10 (horário de Brasília) para a primeira rodada de duplas femininas. Ao lado da alemã Laura Siegemund, Bia enfrentará a parceria das francesas Jessika Ponchet e Leolia Jeanjean.

Outras cinco duplas com brasileiros também estreiam nesta quarta (28). A partir das 6h, a dupla da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos (cabeça de chave 14) – recém-campeã do WTA 500 de Estrasburgo – encara a dupla da chinesa Xu Yfan (44ª no ranking) com a ucraniana Anhelina Kalinina (83ª).

Primeira rodada de duplas brasileiras masculinas

6h – Fernando Robolli e John-Patrick Smith (Austrália) x irmãos Stefanos e Petros Tsitsipas (Grécia);

8h20 – Rafael Matos e Marcelo Melo x Manuel Guinard (França) e Romain Ameodo (Principado de Mônaco);

8h50 – Marcelo Demoliner e Nicolas Jarry (Chile) x Sander Arends (Holanda) e Luke Johnson (Reino Unido).