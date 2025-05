Exposição “Arte em Foco” chega ao Pátio Cianê Shopping na próxima segunda-feira (2) – Agência de Notícias

Por: Gustavo Goes (Programa de Estágio) Supervisão: Évelyn Azevedo

Obra: Conceição Matos

A exposição “Arte em Foco”, do Ateliê de Conceição Matos, chega ao Pátio Cianê Shopping na próxima segunda-feira (2). A entrada é gratuita e a mostra estará no Bloco B, piso 1, até o dia 30 de junho. O evento contará com trabalhos das alunas Bianca Akemi Usuda, Ingrid Bernecker, Maria Eduarda Mendes e Taís Baddini.

Realizada pela Secretaria de Cultura (Secult) da Prefeitura de Sorocaba, com o apoio do shopping, a exposição busca aproximar a arte dos sorocabanos e destacar artistas locais.

Conceição Matos, nascida em São Paulo, mudou-se jovem para Sorocaba, onde hoje leciona em seu ateliê. Desde cedo, demonstrou interesse por desenho e pintura, que se transformou em paixão ao apresentar um programa de TV entrevistando artistas. Ela é formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, com pós-graduação em Psicopedagogia (UFRJ) e Curadoria Artística (MAM-SP), com Felipe Chaimovik. Seu trabalho é reconhecido internacionalmente. A artista está catalogada pelo New Circle International Artist Register (Miami) e pela Domani (São Paulo) e é membro da Academia Brasileira de Arte, Cultura, e História e da Abarte (Associação Brasileira de Arte de São Paulo).

Situado na Vila Santana, o Ateliê Conceição Matos completa 15 anos de atividades, oferecendo aulas de pintura em tela e desenho artístico, com o objetivo de promover formação artística e incentivar novos talentos.

Bianca é estudante de Psicologia e vê na pintura um gesto de escuta sensível, retratando paisagens que evocam paz e quietude. A aluna Ingrid é arquiteta e urbanista e gosta de explorar diferentes materiais, como concreto, MDF e superfícies com texturas, mas recentemente se encantou pela pintura a óleo. Já Maria Eduarda tomou gosto pela pintura na pandemia da Covid-19, como uma distração que pudesse trazer calma e utilizando materiais que já tinha em casa. Por fim, a também arquiteta e urbanista Taís Baddini pinta há mais de oito anos, em diferentes técnicas (aquarela, acrílico e tinta a óleo), retratando o mundo vegetal, com plantas, árvores e folhagens.

A exposição “Arte em Foco” pode ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O Pátio Cianê Shopping fica na Avenida Afonso Vergueiro, 823, Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.