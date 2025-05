Eldorado apresenta projetos ao Governo para levar asfalto e drenagem a vários bairros da cidade

Para levar melhor qualidade de vida à população, o governador Eduardo Riedel recebeu os pedidos das lideranças de Eldorado. Neste pacote de obras foi apresentada a pavimentação e drenagem de vários bairros da cidade, para qualificar e melhorar a infraestrutura do município.

“Avançar em pavimentação para ter outro município e nova realidade. Estamos aqui nesta reunião com um novo ciclo de gestão municipal, por meio do programa MS Ativo. Nosso objetivo é estreitar a parceria entre município e Estado, não apenas em infraestrutura, mas em outros setores. O momento é de ouvir o que é prioridade, o que é mais importante para população”, destacou o governador.

As lideranças apresentaram os projetos para finalizar a pavimentação no Jardim Novo Eldorado e começar o asfalto e drenagem nos bairros Carlos Prado, Jardim Tropical e Jardim das Palmeiras. As propostas tiveram o aval do governador, reafirmando sua gestão municipalista.

“Temos que parabenizar o governador por dar continuidade a este programa (MS Ativo), que leva investimentos aos municípios. Antes de vir aqui nos reunimos com os vereadores para definir as prioridades e assim contamos com apoio do Governo do Estado para tornar este sonho em realidade”, disse a prefeita Fabiana Maria Lorenci.

Também participaram da reunião os deputados estaduais Pedro Pedrossian Neto, Londres Machado, Pedro Caravina, Coronel David e Mara Caseiro, além dos secretários Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende