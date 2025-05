Dia do Desafio: aula aberta no Centro da Juventude é atração

Nei José Sant’Anna





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

São José dos Campos se une a milhares de cidades em todo o continente americano para participar nesta quarta-feira (28) do Dia do Desafio 2025, que neste ano celebra 30 anos de mobilização em prol da prática de atividades físicas e de hábitos saudáveis.

A Prefeitura preparou uma programação especial, com destaque para o evento “Fitness Dia do Desafio”, que acontece às 19h no Centro da Juventude, localizado na região sul da cidade.

O evento é gratuito e aberto à população, e deve reunir cerca de 400 pessoas em uma grande aula coletiva com diferentes atividades, como aula de ritmos, com músicas animadas e coreografias acessíveis para todas as idades.

Também será oferecida avaliação física gratuita, realizada pela equipe técnica do CMAF (Centro de Medidas e Avaliação Física), que traz orientações de saúde e condicionamento e Rua de Lazer para crianças, com atividades lúdicas, jogos e brincadeiras para toda a família.

A mobilização começa desde cedo, com ações voltadas a servidores públicos em diferentes repartições municipais, como no Paço Municipal (às 8h30), na sede da Secretaria de Educação (9h30), no CEFE (14h30), na Secretaria de Esporte e Secretaria de Mobilidade (Centro da Juventude, às 11h) e na sede da Secretaria de Saúde (9h30).

As atividades incluem alongamentos, dinâmicas em grupo e exercícios rápidos, reforçando a importância de pausas ativas no ambiente de trabalho.

As unidades esportivas da Secretaria de Esporte também estarão com uma programação especial nesta quarta-feira, onde cada aluno poderá levar um convidado na atividade que pratica.

Qualquer munícipe poderá participar do Dia do Desafio realizando uma atividade física no local de sua preferência — seja uma caminhada, corrida, alongamento, treino funcional, pedalada ou dança em casa.

A participação pode ser registrada até às 21h pelo telefone 156, informando qual atividade realizou, onde aconteceu e quantas pessoas participaram. Esses registros ajudam o município a contabilizar a adesão da população ao movimento e fortalecer os dados de participação na campanha.

Dia do Desafio, 30 anos

A campanha mundial é coordenada, nas Américas, pelo Sesc São Paulo, sob liderança da TAFISA (The Association For International Sport for All) e com apoio institucional da ISCA (International Sport and Culture Association) e da UNESCO.

O objetivo é incentivar pessoas de todas as idades a se movimentarem, quebrando a rotina sedentária e reforçando que a atividade física é um direito de todos e pode ser praticada em qualquer lugar, de forma simples e prazerosa.

O Dia do Desafio 2025 também marca o lançamento da Carta de Compromisso “5% mais ativos”, uma proposta que visa incentivar os municípios a se comprometerem com a redução da inatividade física em pelo menos 5%.

Ao completar 30 anos, o Dia do Desafio quer ampliar sua mensagem: fazer com que mais pessoas incorporem a prática de atividades físicas como parte essencial da vida.



