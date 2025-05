Crianças da Fundhas contam histórias para idosos

Henrique Macedo





Os idosos da Casa de Repouso Vó Laura, no distrito de Eugênio de Melo, tiveram uma manhã de encantamento nesta terça-feira (27). A Casa de Cultura Rancho do Tropeiro ‘Ernesto Villela’ foi o palco para uma apresentação do grupo de Contação de Histórias da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) que envolveu e emocionou o público.



Grupo de teatro da Fundhas apresenta peças protagonizadas pelos alunos | Foto: Fundhas

Acompanhados pela professora Isabel Bezerra, os atendidos apresentaram histórias do repertório infantil e proporcionaram momentos de muita emoção e alegria.

“Adorei, foi muito lindo, com criança então, fica melhor ainda.”, disse Maria Aparecida dos Santos, 70 anos, umas das mais animadas na plateia.

Crianças e idosos aproveitaram a manhã juntos de forma especial | Foto: Fundhas

“É um momento de integração onde as crianças trazem alegria para os idosos e eles aproveitam também relembrando suas próprias histórias”, explica Cláudia de Paula, orientadora pedagógica.

Sara Oliveira, 12 anos, gostou de interagir com os idosos. “Eu gosto de me comunicar, de conversar. É uma experiência diferente e um aprendizado, ter esse contato com os mais velhos”, afirmou.



