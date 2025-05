Conselho Municipal de Assistência Social escolhe organizações da sociedade civil para biênio 2025-2027

O Conselho Municipal de Assistência Social de João Pessoa (CMAS-JP) promoveu, nesta terça-feira (27), a assembleia de eleição das organizações da sociedade civil que vão compor o biênio 2025-2027. O encontro, organizado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), aconteceu no auditório da Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), no bairro de Tambiá.

Benicleide Silvestre, secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania, representou a Prefeitura de João Pessoa. “Enquanto Secretaria, eu e o secretário Diego Tavares trabalhamos para que o serviço seja executado da melhor forma, contando com o apoio de cada um de vocês. Estamos aqui para atender a quem precisa da política da assistência social e hoje só quero agradecer ao colegiado do biênio 23/25 e dar boas-vindas aos que virão”, afirmou.

O atual presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e representante da sociedade civil, Alexandro Badaró, conduz a assembleia para a eleição do novo representante. “Estamos encerrando esse biênio representando a sociedade civil no segmento de crianças e adolescentes pela Casa Pequeno Davi. Deixo agora a gestão e passo a chave para a nova presidência que assume no próximo dia 17”, disse.

De acordo com Alexandro, o resultado dessa nova eleição será publicado no Diário Oficial Municipal no próximo dia 3 de junho, com a nomeação de titulares e suplentes, definidos nesta terça-feira (27). Já no dia 17 de junho, acontece a posse do novo colegiado. “Nesta posse também teremos a inversão dos papéis na mesa diretora. A presidência passará a ser assumida pelo Município, com um representante da sociedade governamental, por meio de indicação oficial, e será realizada a eleição do vice-presidente, escolhido entre os representantes da sociedade civil eleitos hoje”, explicou.

Endrel Douglas, representante da Associação Recreativa Cultural e Artística (Arca), destacou a importância da eleição. “É um momento de muita importância, principalmente para a gente da sociedade civil, que é eleger as pessoas que vão nos representar na elaboração das políticas públicas da assistência social no município de João Pessoa, dando voz às necessidades da sociedade civil”, falou.

Eleição – A eleição foi realizada com representantes da sociedade civil divididos por segmento. Após votação e apuração, o resultado ficou da seguinte forma:

Atendimento à Criança e ao Adolescente

Titular: Comunidade Doce Mãe de Deus

Suplente: Aldeias Infantis SOS Brasil

Atendimento à Pessoa Idosa

Titular: Casa da Divina Misericórdia

Suplente: Associação Recreativa e Cultural do Jardim 13 de Maio

Associações Comunitárias

Titular: Associação Recreativa Cultural e Artística (Arca)

Suplente: Centro Integrado de Ações Comunitárias Pela Vida (Cicovi)

Associações de Pessoas com Deficiência

Titular: Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha

Suplente: Assessoria e Consultoria para Inclusão Social (ACSocial)

Associações de Trabalhadores

Representantes eleitos por composição direta (sem votação): CRESS/PB (Serviço Social); CRP/PB (Psicologia) e CRC/PB (Contabilidade) – Cada conselho ficou com sua respectiva cadeira.

Escolas Especializadas

Titular: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)

Cada instituição tem até 48h para indicar seus respectivos representantes.