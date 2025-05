Com o alerta de frente fria, Prefeitura de Sorocaba retoma programa “HumanizAção Inverno” – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba retomou nesta semana, devido ao alerta de queda de temperatura na região a partir desta quarta-feira (28), o programa “HumanizAção Inverno”. A iniciativa tem o objetivo de ampliar as ações de abordagem social e acolhimento às pessoas em situação de rua, contemplando a cidade toda.

Com os dias mais frios, inclusive diante da proximidade da chegada da estação mais fria do ano, o Serviço de Obras Sociais (SOS), instituição parceira da Prefeitura nesse trabalho social, passa a acolher aqueles que necessitam de apoio. O serviço opera 24 horas, oferecendo café da manhã, almoço, café da tarde e jantar.

Além disso, animais de estimação que estejam na companhia das pessoas acolhidas ou abandonados pelas ruas também receberão abrigo, com ações por parte da Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema).

O programa “HumanizAção” é realizado de forma integrada, também por equipes da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), Secretaria da Cidadania (Secid) e com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e Secretaria de Mobilidade (Semob).

“Faremos todo o trabalho do ‘HumanizAção’ pelas ruas da cidade, acolhendo aqueles que mais necessitam de cuidados, principalmente nesses dias mais frios. Para tanto, reunimos um maior número de efetivos municipais para melhor atuação neste período”, destaca o secretário de Segurança Urbana, João Alberto Corrêa Maia.

Ao lado das ações do Poder Público, também a população pode ajudar a aquecer essas pessoas, com o calor da solidariedade. Nesta época mais fria do ano são bem-vindos cobertores e roupas (sobretudo masculina, uma vez que a maioria dessa população é formada por homens) novos ou usados em bom estado.

Munícipes, empresas e instituições que se interessarem também podem contribuir com alimentos não perecíveis que devem ser entregues ao Fundo Social de Solidariedade (FSS), localizado na Av. Rudolf Dafferner, 65 – Alto da Boa Vista, sempre de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h.

Por sua vez, as doações de roupinhas pet podem ser entregues, das 8h às 17h, na Unidade de Proteção e Bem-Estar Animal, da Sema, localizada na Rua Rosa Maria de Oliveira, 345, ao lado do Instituto Humberto de Campos, no Jardim Zulmira.

A população ainda pode colaborar com o programa “HumanizAção Inverno”, informando os locais da cidade onde há pessoas em situação de rua, necessitando de cuidados e acolhimento. O contato é pelo WhatsApp (15) 99666-2636, que pode ser acessado 24h. Que quiser doar roupas, cobertores e alimentos, pode obter mais detalhes pelos telefones: (15) 3229-0777, do SOS; (15) 3212-6900, da Secid.