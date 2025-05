Colo-Colo x Bucaramanga, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (29), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Colo-Colo x Bucaramanga acontece Hoje (29) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Colo-Colo x Bucaramanga: onde assistir, horário e escalações do jogo decisivo pela Libertadores

Nesta quinta-feira, 29 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), Colo-Colo e Atlético Bucaramanga se enfrentam no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto, válido pelo Grupo E, marca destinos opostos: enquanto o time chileno já está eliminado da competição, os colombianos ainda sonham com uma classificação histórica para as oitavas de final.

Situação no Grupo E

O Grupo E da Libertadores 2025 está extremamente equilibrado. O Racing da Argentina lidera com 10 pontos, seguido pelo Fortaleza com 8. O Bucaramanga vem logo atrás, com 6 pontos, e o Colo-Colo ocupa a última colocação com apenas 2 pontos, sem chances de avançar.

Para o Bucaramanga, vencer o jogo é a única opção viável. Além disso, o time colombiano precisa torcer por um tropeço do Fortaleza diante do Racing, em Avellaneda. A combinação de resultados pode colocar a equipe entre as 16 melhores da América do Sul pela primeira vez em sua história.

Momento das Equipes

Colo-Colo:

A equipe chilena comandada por Jorge Almirón venceu recentemente o Unión Española por 4 a 1 no Campeonato Chileno, demonstrando que, apesar da eliminação na Libertadores, ainda mantém o foco no desempenho doméstico. Com o grupo já sem chances na competição continental, o treinador deve optar por uma formação mesclada entre titulares e reservas, priorizando a observação de peças alternativas.

Atlético Bucaramanga:

O clube colombiano chega motivado após bater o Deportivo Pasto por 2 a 1 no Campeonato Colombiano. Sob o comando de Leonel Álvarez, o Bucaramanga vive seu melhor momento na temporada e aposta todas as fichas neste confronto decisivo. Uma vitória fora de casa, além de possível classificação, daria ao clube um impulso histórico em termos de visibilidade continental.

Prováveis Escalações

Colo-Colo:

De Paulo; Saldivia, Vegas, Gutiérrez, Isla, Gutierrez; Pavez, Pizarro, Aquino; Correa, Cepeda

Técnico: Jorge Almirón

Atlético Bucaramanga:

Vasquez; Gutierrez, Romana, Mena; Hinestroza, Castro, Londono, Sambueza, Chavez; Casteñeda, Pons

Técnico: Leonel Álvarez

Onde Assistir ao Jogo

O duelo entre Colo-Colo e Bucaramanga será transmitido ao vivo pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+. A partida também contará com cobertura em tempo real em diversos aplicativos e portais esportivos especializados.

Expectativas e Análise

Apesar de não ter mais pretensões na competição, o Colo-Colo deve fazer valer o fator casa e buscar encerrar sua participação de forma digna. Já o Bucaramanga encara o confronto como uma verdadeira final. A pressão por um bom resultado e a possibilidade de classificação devem motivar os colombianos a adotarem uma postura ofensiva desde o início.

O Colo-Colo pode dificultar a vida dos visitantes, principalmente se adotar uma postura reativa e explorar os erros do adversário. No entanto, o Bucaramanga tem mostrado consistência, principalmente no meio de campo com jogadores experientes como Sambueza e Chavez, e conta com a boa fase do atacante Pons.

Considerações Finais

A sexta rodada da fase de grupos promete fortes emoções. Colo-Colo x Bucaramanga é um confronto entre tradição e ambição. Enquanto os chilenos tentam manter sua honra, os colombianos sonham com um feito inédito. O jogo deve ser disputado, com chances para ambos os lados, e cada detalhe pode ser decisivo para definir o futuro do Grupo E na Copa Libertadores.

