Casos de síndromes gripais crescem e Prefeitura de João Pessoa alerta para a importância da vacinação

O aumento de casos de síndromes respiratórias (SG) e síndromes respiratórias aguda grave (SRAG) acende um alerta e profissionais de saúde orientam sobre as causas, riscos e como as pessoas podem se proteger. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) apontou um aumento de 63,5% nos atendimentos pediátricos por SRAG entre fevereiro e abril, com destaque para João Pessoa, Campina Grande, Sousa e Queimadas.

Em João Pessoa, segundo a Vigilância Epidemiológica do Município, nos primeiros quatro meses deste ano, foram registradas nas Unidades Sentinelas 16.921 casos notificados para síndromes gripais. Desses, 296 foram casos graves, sendo 124 positivos para algum vírus respiratório, o que corresponde a 42%, resultando em 31 óbitos. “A procura por vacinação está baixa, principalmente para quem faz parte dos grupos prioritários e o aumento da procura nos serviços de saúde tem preocupado ainda mais os profissionais de saúde”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A nova edição do Boletim InfoGripe da Fiocruz também traz o alerta de que a Influenza A segue em crescimento na maior parte do país, especialmente na região Centro-Sul, mas também em diversos estados do Norte e Nordeste. Dados apontam ainda para aumento de casos em diversos estados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que mantém impacto expressivo nas hospitalizações de crianças de 2 a 4 anos e na mortalidade até os 2 anos.

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza foi ampliada para toda a população a partir de seis meses de idade e a Prefeitura de João Pessoa segue fazendo o alerta para a importância da vacinação nos grupos prioritários. A baixa vacinação em crianças preocupa os profissionais de saúde, considerando os riscos das doenças respiratórias e casos de hospitalizações, especialmente entre este público, que é mais suscetível ao desenvolvimento de formas graves da gripe, bronquiolite ou pneumonia.

Cobertura vacinal – De acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal no Brasil entre os grupos prioritários, que inclui crianças menores de seis anos, idosos e gestantes, é de 32,45%. Na Paraíba, a cobertura está em 34,59% e em João Pessoa esse número representa 16,69%. Na Capital, o maior percentual de imunização é de idosos, com 19,15%. A cobertura vacinal em crianças soma 11,19% e nas gestantes 17,85%.

“Todas as unidades de saúde da família do Município contam com salas de vacinas modernas e equipadas para atender a toda a população. Dispomos também de pontos móveis promovendo vacinação até as 21h. A campanha contra a gripe foi ampliada e as doses estão disponíveis para todos a partir dos seis meses idade. Portanto, convocamos a população, principalmente os pais de crianças menores de cinco anos, a levarem seus filhos e garantir esse cuidado”, destacou Fernando Virgolino.

Influenza – Devido à mudança dos vírus, é necessário a vacinação anual contra a gripe, a forma mais eficaz de prevenção contra a doença e suas complicações. A constante mudança dos vírus influenza requer um monitoramento global e frequente reformulação da vacina.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais. A Covid-19 e a Influenza continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas.

Onde se vacinar – A caderneta de vacinação pode ser atualizada nas unidades de saúde da família (USFs) que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h. Outros serviços estão localizados nas policlínicas municipais e no Centro Municipal de Imunização (CMI), no bairro da Torre, onde a imunização fica à disposição do público no horário das 8h às 16h.

João Pessoa segue mantendo o funcionamento de três postos móveis, do meio-dia até as 21h. Esses pontos estão localizados no Home Center Ferreira Costa, no Shopping Sul e no Shopping Tambiá.

Para ter acesso à vacinação, o cidadão deve apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento da criança ou adolescente, além do Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.