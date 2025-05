Brasil domina etapa do Mundial de Skimboard na Praia da Sununga – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Praia da Sununga, em Ubatuba, sediou a segunda etapa do circuito mundial de skimboard, o United Skim Tour (UST), realizada entre os dias 23 e 25 de maio. O evento marcou o retorno do mundial ao Brasil após oito anos e contou com a presença de atletas do exterior.

A etapa teve domínio dos brasileiros em todas as categorias disputadas: Profissional, Profissional Feminino, Iniciante, Master e Kids. O campeão mundial Lucas Fink (RJ) levou o título da elite masculina, seguido pelos ubatubenses Daniel Azevedo e Leandro Azevedo. Já no feminino, Júlia Dias, também de Ubatuba, conquistou o título inédito na primeira edição da categoria profissional feminina em solo brasileiro.

Outro nome que mereceu destaque foi Tiago Carlos, campeão da categoria Master. Considerado um dos pioneiros do skimboard no Brasil, ele foi o primeiro brasileiro a representar o país em um mundial, na França, no início dos anos 2000.

O evento ainda foi marcado por mar agitado no primeiro dia, forçando a direção de prova a decretar day off devido às ondas que ultrapassaram dois metros. Nos dias seguintes, as condições melhoraram e transcorreu normalmente.

“A Sununga é conhecida por ser desafiadora, especialmente nesta época do ano. E é sempre com segurança, só abrimos as baterias com tudo checado, segurança de água capacitados a postos ”, explicou o *secretário representante da AUSKIM organizadora do evento, José Carlos dos Santos. “O Divino sununga”.

A etapa foi uma realização da United Skim Tour, em parceria com a AUSKIM, Prefeitura de Ubatuba, Associação Ubatuba de Surf (AUS), com produção da Conecta Flow e Podium Eventos.

A próxima parada do circuito mundial será em Nags Head, nos Estados Unidos, entre os dias 25 e 27 de julho.

Campeões da etapa Sununga – Mundial de Skimboard

Profissional Masculino

1º Lucas Fink – Brasil

2º Daniel Azevedo – Brasil

3º Yahir Valencia – México

4º Leandro Azevedo – Brasil

Profissional Feminino

1º Júlia Dias – Brasil

2º Alex Yokley – Estados Unidos

3º Chabe White – México

4º Amber Torrealba – Estados Unidos

Amador

1º Eike Brito – Brasil

2º Eduardo Ramos – Brasil

3º João Victor Borges – Brasil

4º Natan Teodoro – Brasil

Iniciante

1º João Gabriel – Brasil

2º Pierre dos Santos – Brasil

3º Arthur S. Santana – Brasil

4º Ana Clara de Mello Batista – Brasil

Master

1º Tiago Carlos – Brasil

2º Fabiano Ramalho – Brasil

3º Alay Carrera – Venezuela

4º Fernando Delgado Paez – Estados Unidos

Kids

1º Yuri Cipriano – Brasil

1º João Vitor de Souza – Brasil (empate técnico)

2º Davi Luis Lopes Abdalla Farah – Brasil

3º Henrico da Apresentação Teixeira – Brasil