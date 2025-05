ASSISTIR AO VIVO Unión Española x San José HOJE (29), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Unión Española x GV San José acontece HOJE (29) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Unión Española x GV San José: Palpites, onde assistir e panorama do Grupo F da Sul-Americana

O confronto entre Unión Española e GV San José marca a última rodada do Grupo F da CONMEBOL Sul-Americana 2025, prometendo emoções para os torcedores e apostadores. A bola rola nesta quarta-feira, 29 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio Municipal de La Florida, em La Florida, Chile. A arbitragem será da brasileira Edina Alves Batista, com média de 4,26 cartões por jogo.

União por uma vaga: situação do grupo

Com ambas as equipes ainda sonhando com a classificação, a partida é decisiva. O GV San José ocupa a terceira colocação, com chances reais de avançar caso vença. Já o Unión Española, atualmente quarto colocado, precisa de um resultado positivo e combinação de placares para sonhar com a fase eliminatória.

Palpites e probabilidades para apostas

Segundo a casa de apostas Bet365, o favoritismo está com os donos da casa:

Unión Española: 1.48 (68%)

Empate: 4.50 (16%)

GV San José: 6.25 (16%)

Embora o Unión tenha apresentado irregularidade, jogando em casa tende a se impor. Para quem aposta, o mercado “Unión Española vence e ambas marcam – não” pode ser uma boa pedida, considerando a fragilidade ofensiva recente do time boliviano.

Onde assistir Unión Española x GV San José ao vivo?

A transmissão ao vivo está garantida pelo serviço de streaming Paramount+, com cobertura completa a partir das 21h30 (horário de Brasília). A plataforma oferece imagens em HD, escalações, replays e melhores momentos da partida.

Destaques individuais e desempenho

Do lado chileno, o destaque é Ariel Uribe, avaliado com notas altas em atributos ofensivos e criativos:

Ataque: 64

Criação: 64

Técnica: 59

No time visitante, Joel López Pissano se destaca como o cérebro da equipe boliviana, embora sua média técnica (55) ainda fique abaixo do adversário direto.

Um panorama do Sofascore

Considerações finais

Unión Española e GV San José fazem um confronto onde cada ponto pode mudar o destino no Grupo F da Copa Sul-Americana. A expectativa é de uma partida equilibrada, com leve vantagem para os chilenos. Apostadores devem considerar o histórico dos últimos confrontos e o mando de campo.

Continue acompanhando todos os resultados ao vivo, classificações e previsões com plataformas confiáveis como o Sofascore e Bet365, que oferecem recursos valiosos para quem deseja apostar de forma consciente e estratégica.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.