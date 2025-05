ASSISTIR AO VIVO Guaraní x Boston River , HOJE (28), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Guaraní x Boston River acontece HOJE (28) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Guaraní x Boston River se enfrentam pela última rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sudamericana 2025(Conmebol)

Nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), o Guaraní recebe o Boston River no Estadio Rogelio Silvino Livieres, em Assunção, Paraguai, pela sexta e última rodada do Grupo A da CONMEBOL Sudamericana. A partida é decisiva para as pretensões do Guaraní na competição.(Sofascore)

🏟️ Contexto do Grupo A

O Guaraní ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo A, com 8 pontos conquistados. A equipe paraguaia precisa da vitória para manter vivas as chances de classificação para a próxima fase do torneio. Já o Boston River, com apenas 4 pontos, está na quarta posição e não possui mais chances de avançar na competição.

🔙 Confronto Anterior

No primeiro encontro entre as equipes nesta edição da Sul-Americana, realizado em 1º de abril, o jogo terminou empatado em 3 a 3 no Estádio Centenário, em Montevidéu. Os gols do Boston River foram marcados por Alexander González, Freddy Noguera e Agustín Albarracín, enquanto William Mendieta, Fernando Fernández e Gustavo Vargas anotaram para o Guaraní .(MixVale, ESPN.com)

📊 Desempenho Recente

Guaraní:

Últimos 5 jogos: 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.(Revista PLACAR)

Boston River:

Últimos 5 jogos: 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

🧠 Expectativas para o Jogo

O Guaraní entra em campo com a necessidade de vencer para buscar a classificação. Jogando em casa e diante de sua torcida, a equipe paraguaia deve adotar uma postura ofensiva desde o início. Por outro lado, o Boston River, já eliminado, pode atuar de forma mais leve, buscando encerrar sua participação na competição com uma vitória.(Revista PLACAR, potiguardemossoro.com.br)

📺 Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal ESPN4 e pela plataforma de streaming Star+.(Revista PLACAR)

🔮 Palpite

Diante da importância do jogo para o Guaraní e considerando o fator casa, a equipe paraguaia é favorita para conquistar a vitória. Um placar provável seria 2 a 1 para o Guaraní.(MixVale)

Acompanhe todas as emoções desta partida decisiva da CONMEBOL Sudamericana 2025!(potiguardemossoro.com.br)

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.